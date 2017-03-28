новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Проект Столичного телевидения и Министерства культуры «Золотая коллекция белорусской песни» отправляется в гастрольный тур по Беларуси

28.03.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Золотая коллекция белорусской песни. Проект Столичного телевидения и Министерства культуры отправляется в большой гастрольный тур по стране.

Запланировано шесть концертов, в каждом – десятки хитов,

большинство из которых в свое время становились песней года. Душевные и трогательные, любимые, а главное, наши композиции прозвучат в исполнении именитых – народных и заслуженных артистов и коллективов, и молодых певцов.

Многим мелодиям в проекте дадут вторую жизнь. Шагает по стране «Золотая коллекция» начнет 18 апреля. Первое шоу состоится в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Проект Столичного телевидения и Министерства культуры «Золотая коллекция белорусской песни» отправляется в гастрольный тур по Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы
«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы
«Гэта гісторыя нашай Бацькаўшчыны ў песнях» – Валерый Шмат пра «Залатую калекцыю беларускай песні»
«Гэта гісторыя нашай Бацькаўшчыны ў песнях» – Валерый Шмат пра «Залатую калекцыю беларускай песні»
Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» в Солигорске состоится 18 апреля: билеты уже в продаже
Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» в Солигорске состоится 18 апреля: билеты уже в продаже
Одеть песни в современную одежду: Александр Тиханович о «Золотой коллекции» на СТВ
Одеть песни в современную одежду: Александр Тиханович о «Золотой коллекции» на СТВ
Зажигательные танцы Саши Немо, народные песни в исполнении Тео - белорусы встретят праздники с «Золотой коллекцией белорусской народной песни»
«Залатая калекцыя беларускай народнай песні» на тэлеканале СТБ
Фотарэпартаж: «Залатая калекцыя беларускай народнай песні» на тэлеканале СТБ
Четвертый сезон «Золотой коллекции белорусской народной песни» открылся в Молодечно
Четвертый сезон «Золотой коллекции белорусской народной песни» открылся в Молодечно
Залатая калекцыя беларускай песні: артыстычны дэсант прыме Маладзечна – культурная сталіца 2016 года
Все новости по теме Золотая коллекция белорусской эстрады
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru