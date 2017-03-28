Проект Столичного телевидения и Министерства культуры «Золотая коллекция белорусской песни» отправляется в гастрольный тур по Беларуси

Новости Беларуси. Золотая коллекция белорусской песни. Проект Столичного телевидения и Министерства культуры отправляется в большой гастрольный тур по стране.

Запланировано шесть концертов, в каждом – десятки хитов,

большинство из которых в свое время становились песней года. Душевные и трогательные, любимые, а главное, наши композиции прозвучат в исполнении именитых – народных и заслуженных артистов и коллективов, и молодых певцов.

Многим мелодиям в проекте дадут вторую жизнь. Шагает по стране «Золотая коллекция» начнет 18 апреля. Первое шоу состоится в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.