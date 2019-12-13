Проект «Жывая класіка» наградили дипломом за участие в популяризации белорусской книги и чтения
Новости Беларуси. 13 декабря в Национальной библиотеке отметили труд всех тех, кто активно принимает участие в популяризации белорусской книги и чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За творческую работу дипломом награжден и наш телеканал.
Совместный проект СТВ и Министерства информации, направленный на поддержку талантливой молодежи «Жывая класіка», уже давно полюбился зрителям.
Анастасия Савицкая, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:
Очередная награда у нашего телеканала, мы очень рады этому. Будем работать в этом направлении и дальше. Конечно, учитывая важность проектов – таких, как «Жывая класіка», особенно для подрастающего поколения, что прививает нашим детям любовь к книге, к чтению.
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«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка» – Виолетта Будько и учитель театрального отделения ГУО «Докшицкая детская школа искусств имени Н. Соколовского» – Вероника Мисоченко.
Финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка» прошел в Слониме в День белорусской письменности.
Когда душа летит к душе. Стихи белорусских классиков из уст Виолетты Будько льются как песни. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.
Виолетта Будько, победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка»:
Я участвую в «Жывой класіке» третий год. Сначала я заняла третье место в финале, потом – второе, и по ступенькам шла к победе.
Что помогло тебе победить?
Виолетта Будько:
Мой секрет успеха – это мой педагог – Вероника Евгеньевна. Она вкладывает душу. И с её помощью я расту.
Вероника Евгеньевна, как Вы разглядели в этой девочке таланты?
Вероника Мисоченко, учитель театрального отделения ГУО «Докшицкая детская школа искусств имени Н. Соколовского»:
Виолетта пришла к нам не обычно, как все. Она на сцене с трех лет. Весь город ее знает.
Виолетта, какое произведение ты читала на конкурсе, и почему на нем остановился твой выбор?
Виолетта Будько:
Я читала стихотворение Антона Белевича «Смерть Маланьи». Когда я прочитала это стихотворение, я сразу поняла: это мой верш!
Что сказала твоя мама, когда тебя объявили победительницей?
Виолетта Будько:
Она расплакалась, и это продолжалось минут 15.
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