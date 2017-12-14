﻿ Проезд в общественном транспорте Минска может подорожать. Когда и на сколько? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Проезд в общественном транспорте Минска может подорожать. Когда и на сколько?

14.12.2017 - 14:15

Новости Беларуси. Стало известно, когда в Минске может подорожать проезд в общественном транспорте.

Как сообщает БЕЛТА, об этом рассказал на заседании начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев.

По его словам дальнейший перерасчет стоимости проезда может произойти в 2018 году.

Алексей Афанасьев, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Расчет доходов произведен с учетом действующего с 1 ноября тарифа на проезд и прогнозируемого увеличения с 1 июля 2018 тарифа до 65 копеек за одну поездку в наземном транспорте и 70 копеек – в метро.

Эти деньги пойдут на развитие транспортного комплекса.

В программе «Большой город» генеральный директор ГП «Минсктранс» Леонтий Папенок рассказал, как предприятие обеспечивает комфорт пассажиров.

Зачем подняли цены на проезд в Минске – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Брест получит свыше 1 миллиона евро на улучшение транспортной инфраструктуры по гранту ЕС
Брест получит свыше 1 миллиона евро на улучшение транспортной инфраструктуры по гранту ЕС
С 9 декабря изменится расписание автобусов №26 и №18
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус
Добираться из Колодищ в Минск станет проще: 1 декабря запустят пригородный автобус
В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми
В Минске изменится расписание транспорта и добавится 10-12 новых маршрутов перед Европейскими играми
В Минск ко II Евроиграм закупят около 800 автобусов, троллейбусов и электробусов
В Минск ко II Евроиграм закупят около 800 автобусов, троллейбусов и электробусов
«Маршала Лосика, 28»: новая автобусная остановка в Сухарево
«Маршала Лосика, 28»: новая автобусная остановка в Сухарево
Директор минского метро о третьей линии, горизонтальных эскалаторах и «толкачах»
Все новости по теме Общественный транспорт
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru