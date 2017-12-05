﻿ Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Проезжавший мимо мужчина спас семью во время пожара в Копыле

05.12.2017 - 11:23

Новости Беларуси. Вечером 4 декабря в одном из жилых домов в Копыле произошел пожар.

По информации МЧС, жителей дома спас мужчина, который проезжал мимо. Он через окно помог выйти из горящего здания 81-летнему хозяину и его жене. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: МЧС

Спасатели потушили пожар. Огонь повредил часть дома.

Причина сейчас устанавливается. Одна из версий – короткое замыкание электропроводки в веранде.

Фото: МЧС

В начале октября случайный прохожий спас ребенка во время пожара в Дрогичине.

Мужчина спас 3-летнюю внучку хозяйки – здесь подробнее.

Фото: МЧС

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: МЧС
В Кормянском районе пенсионер и его сын погибли при пожаре
Трагедия в Степном могла произойти из-за непотушенной сигареты
Трагедия в Степном могла произойти из-за непотушенной сигареты
Фото: twitter.com/112by_minsk
МЧС: кабина башенного крана на стадионе «Динамо» потушена
Фото: twitter.com/112by_minsk
Башенный кран загорелся на стройплощадке стадиона «Динамо» в Минске
На химическом заводе в Японии прогремел взрыв: кадры с места ЧП
На химическом заводе в Японии прогремел взрыв: кадры с места ЧП
В Минской области на пожарах за последние сутки погибли три человека
В Минской области на пожарах за последние сутки погибли три человека
В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
В Харькове на ходу загорелся троллейбус с пассажирами
Фото: МЧС
Пожар на «Гомельобоях» тушили 15 автомобилей МЧС
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru