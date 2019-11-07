«Профессионалы своего дела». В Беларуси состоялись выборы в Совет Республики
Новости Беларуси. 7 ноября во всех регионах Беларуси состоялись выборы в верхнюю палату белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нее вошли 56 членов – 8 сенаторов от каждой области. Еще 8 назначает Президент. Выборы прошли путем тайного голосования на заседаниях местных Советов депутатов.
Кандидаты выступили перед народными избранниками с программой предстоящей деятельности по совершенствованию законодательства. Очертили наиболее проблемные вопросы, характерные для региона.
Они знают, о чем говорят. Как правило, за плечами у кандитатов многолетний опыт управленцев.
Анатолий Шолтанюк, избранный член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Поспособствовать через принятие республиканских программ решению тех проблем, которые волнуют людей. Это, в первую очередь, проблема качества питьевой воды, это вопросы обеспечения местами в дошкольных учреждениях, это сегодня и вопросы строительства жилья многодетным семьям на селе.
Чтобы быть избранным в регионе, кандидатам нужно было набрать больше половины голосов депутатов местных советов. Впереди у членов верхней палаты парламента напряженная работа. Свои обязанности сенатора они будут исполнять без отрыва от основного места работы.
Сергей Калиновский, член Центральной комисиии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Профессионалы своего дела, своей профессии, которые действительно могут принести пользу и большой вклад в деятельность Национального нашего собрания и его высшей палаты.
Полный список новых сенаторов будет известен 12 ноября. К своим обязанностям они приступят с 6 декабря.
Выборы в Совет Республики проходят в Беларуси: уже завершилось тайное голосование и начался подсчёт голосов
Новости Беларуси. В Беларуси 7 ноября проходят выборы в Совет Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенаторов избирают на специальных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, а также Минского городского совета.
Голосования организованы в каждой области и столице. На данный момент кандидаты от Минска представили свои программы, ответили на вопросы депутатов и уже завершилась процедура тайного голосования. Начался подсчет голосов.
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Этому предшествовала процедура утверждения кандидатов от Минска. Так, было выдвинуто 9 претендентов на кресло в Совете Республики, но до финального голосования дошли только 8 человек. Отметим, чтобы занять место в верхней палате парламента, кандидату нужно набрать более половины голосов депутатов. Итоги выборов Центризбирком подведет 12 ноября.
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Отметим, Совет Республики – это верхняя палата парламента. В ее состав входят 64 представителя. Тайным голосованием выбирают по 8 кандидатов от каждой области и Минска. Еще 8 сенаторов имеет право назначить Президент. Практически все из них работают на общественных началах.
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