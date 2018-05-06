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Председатель ФПБ: «За год можно всесторонне человека увидеть и посмотреть»

06.05.2018 - 19:47

Новости Беларуси. Председатель ФПБ Михаил Орда ответил на вопросы Юлии Огневой в программе «Неделя».

Михаил Сергеевич, не упускаете ли вы другую сторону. Если заключить контракт, например, сразу на 5 лет, не расслабит ли это сотрудника? Зная, что он защищен на 5 лет. С другой стороны есть еще и наниматель. Не кажется ли вам, что вы несколько связываете нанимателю руки?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Есть такая риторика. Об этом говорят сегодня. Но не должно все быть только в сторону человека, вот он виноват только во всем. Потому что мы говорим о том, что у нанимателя априори больше прав, чем у человека. Но и человек, если он добросовестный, работает хорошо, то с ним контракт должен быть продлен на максимальный срок.

После какого времени, по вашему, можно понять, работает ли человек добросовестно и после какого периода нужно заключать уже на максимальный срок?

Михаил Орда:
По нашим предложениям сегодня есть установленный испытательный срок. Он традиционный – 3 месяца, но мы говорим – год. На год если контракт заключается, за год можно всесторонне человека увидеть и посмотреть.

Председатель ФПБ: «За год можно всесторонне человека увидеть и посмотреть»

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