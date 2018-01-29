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Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения

29.01.2018 - 15:35

Новости Беларуси. Члены профсоюзов войдут в комиссии, которые будут работать на местах по декрету №1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил глава ФПБ Михаил Орда. Документ, главная цель которого – содействие занятости, по его мнению, актуален и справедлив. Ведь в том случае, если кто-то не вносит свой вклад в казну государства, фактически за него услуги оплачивают другие работающие белорусы, в том числе и члены профсоюзов.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Этот документ создает предпосылки для создания новых рабочих мест и очень важно, что он будет направлен для индивидуального внимания тем людям, которые сегодня ищут работу. Мы на своей практике видим, что когда речь идет о трудоустройстве, бывает, требуется комплексный подход тому, чтобы помочь человеку трудоустроиться. Это вопросы обучения, переобучения, вопросы возможных переездов. Для этого декретом создается специальная комиссия, которая будет этот комплексный подход и коллегиально осуществлять.

Профсоюзные объединения вместе с местной властью будут способствовать максимальной занятости населения. На встрече в штаб-квартире ФПБ обсудили вопросы трудоустройства. Здесь считают, что при введении механизмов, предусмотренных декретом, стоит предусмотреть некоторые гарантии занятости. Такие, например, как обязательное продление контракта сотрудникам, которые определенное время работают без взысканий. Или перевод на бессрочные трудовые договоры.

Профсоюзы вместе с местной властью будут содействовать занятости населения

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