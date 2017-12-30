Программа «Картина мира» на «Россия-Беларусь» за 30 декабря 2017

|Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
|Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
|«Мы знали, куда мы идем». Репортаж СТВ о тех, кто будет работать в новогоднюю ночь
|Лучше, чем нос собаки, еще ничего не придумали: как работают четвероногие таможенники
|Это самый большой подарок: как прошли новогодние елки с участием Президента в Минске
|Я осознала, что ребенок для меня самое важное: история о том, как за 4 месяца женщина смогла вернуть опеку над сыном
|Новогодняя иллюминация в Минске: видеофакт
|Шар темари как открытка, только без слов: как сделать необычное новогоднее украшение