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Программу ремонта многоэтажек в Минске утвердили на 5 лет

10.01.2017 - 20:29

Капитальный подход! В Мингорисполкоме утверждена программа ремонта многоэтажек.

Специальный документ под названием «Комфортное жилье и благоприятная среда» рассчитан на 5 лет.

В 2017 году объемы капремонта жилья увеличены почти в два раза.  Преобразить планируется больше сотни жилых домов.

В первую очередь преобразуют жильё, которое служит как минимум четверть века.

В таких домах заменят кровлю, проведут тепловую модернизацию и реставрацию фасадов. А также заменят больше 200 лифтов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программу ремонта многоэтажек в Минске утвердили на 5 лет

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