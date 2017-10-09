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«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев

09.10.2017 - 20:00

Новости Беларуси. Градус повышается. Жилищный фонд Минска стали подключать к отоплению, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тепло пришло не только в квартиры, но и в гостиницы и общежития. «Прогревать» город будут постепенно – на протяжении 5 дней. Это требование правил безопасности. 

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления – начальник отдела энергетики Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: 
20% домов в кайждом районе стоят в графике каждого дня включения. По каждому в зависимости от потребляемых нагрузок обонентов для того, чтобы равномерно происходило подключение системы теплоснабжения. Все идёт нормально по графику, как и планировали. Подготовка была соответствующим образом проведена. Сбоев в настоящее время нет и, надеюсь, не будет. 

Отопительный сезон в Минске начался еще на прошлой неделе: во вторник тепло получили потребители первой очереди – сады, школы и больницы. Следующие после квартир – административные здания.  

«Прогревать» город будут постепенно: отопительный сезон в Минске начался без сбоев

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