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«Проконсультировал не так – раскошеливайся или отдавай квартиру». Для помощи бизнесу появятся налоговые консультанты

23.12.2017 - 00:19

Новости Беларуси. Директора, жалующиеся на контролеров и бесконечные проверки, услышаны. Число проверяющих сильно оптимизировано. За нарушения им грозит наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К добросовестным субъектам хозяйствования контролирующие органы не должны подходить и близко.

Для этого введите понятные, пусть и жесткие критерии. Например, если занятость на предприятии увеличивается, платежи по налогам растут, людям платят хорошую зарплату, не жлобствуют, как я говорю, не зафиксировано ни одной жалобы — туда ни ногой!

Штрафы и взыскания должны быть соразмерны совершенному проступку. Теперь учитывается экономическое положение предприятия, другими словами, его кошелек. Для помощи бизнесу появятся налоговые консультанты. За качество работы услуг консультанты отвечают собственным имуществом.

Александр Лукашенко:
Проконсультировал не так – раскошеливайся или отдавай квартиру. Это было мое требование. Нам не нужны посредники, которые ни за что не отвечают. Я даже министру сказал: не дай бог завтра пойдет волна из налоговых органов в посредники, это тоже предусмотрено, чтобы этого не произошло. И будут зарабатывать на вас. За качество я уже сказал. Имуществом будут нести ответственность, при этом еще раз предостерегаю налоговые органы:

не вздумайте перекладывать свою работу на налоговых консультантов или навязывать бизнесу их услуги.

До конца пятилетки действует мораторий на повышение налогов и появления новых обязательных платежей. В январе 2018 будет сформирована группа по переработке Налогового кодекса. Задание Президента – сделать документ простым и понятным. Но главное не заставлять искать лазейки ухода от налогов.

Александр Лукашенко:
Параллельно скажу, нам и бухгалтерский учет надо серьезнейшим образом переработав нормативно-правовые акты упростить. Он остался советским, а там черт ногу сломает. Высшего образования для того, чтобы вести бухгалтерский учет, недостаточно. В сентябре проект документа – нового Кодекса, который вы разработаете вместе с правительством, должен быть на столе у Президента.

«Проконсультировал не так – раскошеливайся или отдавай квартиру». Для помощи бизнесу появятся налоговые консультанты

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