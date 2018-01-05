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Пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика нашел водитель маршрутки

05.01.2018 - 10:59

Новости Беларуси. Пропавший в Минском районе мальчик найден.

По информации УВД Миноблисполкома, 11-летний ребенок пропал 4 января. Мальчик вышел из дома около 17 вечера. Правоохранители в ходе розыска установили, что пропавший мог поехать на автобусе в столицу.

Позже появилась информация, что около 19 часов вечера ребенка видели на нескольких улицах Минска.

Сотрудники минской милиции подключились к поискам. Стало известно, что школьник уже уходил из дома.

Ребенок был обнаружен около 3 часов ночи.

Правоохранителям его привез водитель маршрутки. Мальчик ехал в салоне автомобиля и не вышел на конечной остановке. Водитель пообщался со школьником и понял, что ребенок мог потеряться.

В середине нынешней недели резонансный случай произошел в Светлогорске. Трое мальчиков ушли из детского сада, их не обнаружили родители, которые пришли за сыновьями.

Дети самостоятельно сели в поезд и поехали в Жлобин – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации

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