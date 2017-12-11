﻿ Прощание с актером Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Прощание с актером Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря

11.12.2017 - 13:15

Новости Беларуси. Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси – Иван Мацкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастеру сцены было 70. Более 20 лет он служил Русскому театру имени Горького, где и сообщили печальную новость.

«Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и облака. Я думаю, что можно бесконечно слушать детский смех». Иван Мацкевич о семье, профессии и ролях здесь.

Мацкевич был не только артистом театра, но и успешно снимался в кино. За свою карьеру он сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. В Горьковском актер исполнял главную роль в одном из самых известных спектаклей – «Пане Коханку».

Прощание с Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря. Провожать в последний путь актера будут со сцены. Гражданская панихида начнется в полдень.

Прощание с актером Иваном Мацкевичем пройдет 12 декабря

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: facebook.com/rustheatre.by
Моё кредо: честно работать и делать то, что предложено. Иван Мацкевич в жизни и на сцене
Иван Мацкевич. Фото: facebook.com/rustheatre.by
Умер заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич
Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт
Каким запомнят Леонида Броневого: видеофакт
«Грустный для нашего искусства год»: поклонники скорбят о смерти актера Леонида Броневого
Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси
Соболезнование родным и близким Леонида Броневого направил Президент Беларуси
Церемония прощания с Леонидом Броневым пройдет 11 декабря в театре «Ленком»
Церемония прощания с Леонидом Броневым пройдет 11 декабря в театре «Ленком»
На 89 году жизни скончался актер Леонид Броневой
Скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru