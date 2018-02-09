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Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится в Купаловском театре 9 февраля

09.02.2018 - 09:48

Новости Беларуси. Сегодня, 9 февраля, в Купаловском театре пройдет прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом театре он прослужил более полувека, сыграл десятки ролей. Впечатляет также и фильмография актера: «Людзі на балоце», «Знак бяды» и кинохит «Белые Росы» – эти и другие картины хорошо знакомы зрителям.

Церемония прощания начнется в 10 утра. Похоронят выдающегося актера на Аллее звезд Восточного кладбища в Минске. Геннадий Гарбук умер 7 февраля на 84-м году жизни.

Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится в Купаловском театре 9 февраля
Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Фото. Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Фото. Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
Фото. Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук

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