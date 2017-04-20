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Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова

20.04.2017 - 23:53

Новости Беларуси. Прогулки по обновленному проспекту Победителей и наряд для столицы ко Дню Победы.

Оксана Семашко, СТВ:
В столице продолжается весенний марафет. Новенькой тротуарной плиткой сегодня обновили проспект Победителей.

В районе музея истории Великой Отечественной войны ремонтные работы развернулись по обе стороны. Здесь недавно обновили опоры освещения (многие уличные фонари в здесь уже отслужили полвека и требуют замены). Планируется, что старые заменят долговечные оцинкованные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На очереди реконструкция участка от площади Ленина до улицы Козлова.   

Александр Жингилевич, электромонтер:
Здесь когда опоры новые ставились, работы велись, копались, поэтому все попроседало. Мы сейчас восстанавливаем, чтоб было ровно.

Проспект Победителей обновили тротуарной плиткой, потом реконструируют участок от площади Ленина до улицы Козлова

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