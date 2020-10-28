Просто космический: в Минске термодинамику преподает профессор, которому 90 лет
Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Наш герой просто космический. Леонид Иванович Гречихин, которому больше 90 лет, долгие годы преподает в Академии авиации.
На лекциях у профессора всегда тишина. Еще бы: курс термодинамики в его изложении вызывает неподдельный интерес. У ветерана труда к занятиям подход интерактивный: диалог с учениками, которые младше его раз эдак в пять, это, что называется, мастхэв.
Леонид Гречихин, доктор физико-математических наук, профессор:
Чтобы современные знания давать, надо самому заниматься серьезно наукой. Каждый год у меня выходит научных статей, ну… от 5 до 10. Участвую в разных международных конференциях, куда меня приглашают разные страны.
За цикл работ по оптике верхних слоев атмосферы Леонид Гречихин награжден орденом Трудового Красного знамени. Всех заслуг профессора не пересчитать. Но, кажется, едва ли не главная из них – готовность сколько возможно долго делиться знаниями с теми, для кого первым делом – самолеты.
Читайте также:
В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет
«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием
Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию
В шесть утра и сейчас поднимаюсь. Какие упражнения делает 90-летний полковник по утрам?
Новости Беларуси. В Минске 13 пенсионеров, которым свыше 90 лет, продолжают официально работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот это упражнение утром всегда 5-10 минут. Это у меня, значит, работа с позвоночником.
Виктор Федорович сегодня на удаленке. Впрочем, у полковника в оставке много дел. После небольшой разминки зампредседателя организации ветеранов берется за административную работу. Горит план подготовки к отчетно-выборной кампании, да и справиться о здоровье коллег не помешает.
«Болит, не болит, но ты должен доказать». Ей 85, а она преподает балет девушкам из Японии
Дмитрий Боярович, корреспондент:
В шесть утра каждый день встаете?
Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Да, в шесть утра и сейчас, и поднимаюсь. Как бы там ни хотелось еще полежать, я две-три минуты на кровати потянусь туда-сюда, сделал упражнения для головы, чтобы «компьютер» там заработал, встал и потихоньку начал упражнения.
Виктор Костко в годы войны был партизаном, затем – связистом. Брал Кенигсберг. Встретил победу в Восточной Пруссии. А сегодня в свои, трудно поверить, но 93 сохранил ясность ума и памяти.
Читайте также:
В Беларуси 428 жителей, которым больше 100 лет
«Я думаю, секрет долгожительства – это любовь». В Беларуси поздравили женщину с 100-летием
Белорусские учёные выявили особенности, которые приводят к долголетию