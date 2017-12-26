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«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»

26.12.2017 - 21:10

Новости Беларуси. Международный рождественский фестиваль «Радость» открылся в новом формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель посетителей ждет необычная программа с практическим акцентом. Например, каждый желающий может принять участие в создании вертепа. На Рождество его подарят детскому хоспису. Экспозиция «Рождественские окна» каждый день будет знакомить гостей с традициями и кухней Японии, Сербии, Африки и даже Бразилии.

Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел:
Нынешний фестиваль, и я думаю, что и в будущем так будет, это просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле, о смысле пришествия в мир Христа Спасителя, сына Божьего. Зачем он пришел на землю? Люди должны об этом знать.

Рождественский подарок был преподнесен и самому Минску. Глава белорусской православной церкви передал властям герб города. Мозаичное панно, на котором изображена Божья Матерь, создавали простые прихожане под руководством мастеров.

«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»
«Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»
Фото. «Просветительское мероприятие, которое будет рассказывать людям о смысле жизни человека на земле»: митрополит о фестивале «Радость»

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