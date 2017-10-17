новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России

17.10.2017 - 13:54

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает успешное сотрудничество разведслужб Беларуси и России по защите национальных интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы безопасности Президент обсудил с главой службы внешней разведки России. С октября 2016 года её возглавляет Сергей Нарышкин. Он известен как опытный политик. Долгое время работал в аппарате правительства, был руководителем Администрации президента Российской Федерации и председателем Госдумы.

Нарышкин хорошо знаком с развитием белорусско-российского диалога. И всегда поддерживал формат Союзного государства. Сегодня интеграция успешно развивается в экономической, социальной, культурной областях, в сфере обороны и безопасности. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мне приятно с вами встретиться как с хорошим другом, с которыми мы немало работали в плане создания и укрепления нашего Союзного государства. Вы являетесь, как у нас говорят, ярым сторонником и приверженцем такой формы существования наших братских государств. Я это очень ценю. Вы возглавляете структуру очень важную. Скрывать тут нечего, мы в теснейшем контакте работаем. Я информирован постоянно по всем этим вопросам. Я благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб по защите наших интересов.

Скрывать опять же здесь нечего, хотя это непубличная организация. Мы защищаем интересы наших государств и наших народов, так как и все специальные службы в любом государстве. Но тем не менее есть вопросы – по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите наших интересов. У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы.

Сегодня в Минске проходит заседание коллегий комитета государственной безопасности Беларуси и Службы внешней разведки России. Как отметил Сергей Нарышкин, это уникальный формат взаимодействия двух спецслужб, который говорит о доверительных отношениях.

Противостояние общим угрозам и защита национальных интересов: Президент встретился с главой Службы внешней разведки России

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве
Миллион рублей потратили москвичи на покупку белорусской продукции во время дней Минска в Москве
Чему Москва учится у Минска? Интервью
Чему Москва учится у Минска? Интервью министра правительства Москвы
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
Дни большого диалога в Сочи: корреспондент СТВ о том, что осталось за кадром
«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе
«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе
«Мы всегда вас очень ждем»: как прошли Дни Минска в Москве
«Мы всегда вас очень ждем»: как прошли Дни Минска в Москве
Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве
Портал онлайн-бронирования туристических услуг презентовали на Днях Минска в Москве
Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов
Черемин: внешнеторговый оборот между Москвой и Беларусью за 2017 может составить 6,5 миллиардов долларов
11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси
11 октября на форуме «Москва-Минск» презентуют портал онлайн-бронирования туристических услуг в Беларуси
Все новости по теме Беларусь-Россия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru