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Проводить финансовые операции с криптовалютой в Беларуси можно с 28 марта. Но с одним условием

16.01.2018 - 19:07

Новости Беларуси. С 28 марта в нашей стране можно легально проводить финансовые операции с токенами или криптовалютой, но есть одно условие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация размещена на сайте Парка высоких технологий. Дело в том, что именно с 28 марта вступает в силу декрет №8 «О развитии цифровой экономики», а согласно этому документу операции с криптовалютой могут проводить только субъекты хозяйствования, которые в порядке, установленном декретом, стали резидентами ПВТ. Напомним, самая популярная в мире криптовалюта называется – биткоин и стоит на сегодняшний день более 11 500 долларов, подешевев правда за месяц на 42%.

Проводить финансовые операции с криптовалютой в Беларуси можно с 28 марта. Но с одним условием

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