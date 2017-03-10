новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Прямая линия с исполняющим обязанности первого заместителя Мингорисполкома пройдет 11 марта

10.03.2017 - 23:36

Новости Беларуси. Традиция прямых телефонных линий с жителями столицы продолжается.

11 марта на звонки минчан ответит исполняющий обязанности первого заместителя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

 Возможность задать интересующие вопросы будет предоставлена с 09.00 до 12.00. Прямые линии работают в каждом районе города. В администрациях готовы компетентно ответить на вопросы минчан и решить проблемы, с которыми не удается разобраться самостоятельно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Номера прямых телефонных линий вы можете посмотреть на видео выше.

Прямая линия с исполняющим обязанности первого заместителя Мингорисполкома пройдет 11 марта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минской области снова запрещен выход на лед из-за оттепели
В Минской области снова запрещен выход на лед из-за оттепели
Мингорисполком собирается к 2020 году обеспечить скорость интернета в школе не менее 100 мбит/с
Мингорисполком собирается к 2020 году обеспечить скорость интернета в школе не менее 100 мбит/с
Прямая линия с председателем Минского городского Совета депутатов откроется 28 января
Прямая линия с председателем Минского городского Совета депутатов откроется 28 января
Не придется больше нервничать: Семен Шапиро провел прием граждан
Не придется больше нервничать: Семен Шапиро провел прием граждан
Прямая линия с заместителем председателя Мингорисполкома Андреем Доморацким пройдет 14 января
Прямая линия с заместителем председателя Мингорисполкома Андреем Доморацким пройдет 14 января
Удачи, мира, добра, благополучия: новогодние пожелания минчанам от главы Мингорисполкома
Сложно спрятаться: узнают ли минчане мэра города?
Что ждет Минск в 2017: Андрей Шорец 20 декабря ответил на вопросы журналистов
Что ждет Минск в 2017: Андрей Шорец 20 декабря ответил на вопросы журналистов
Все новости по теме Мингорисполком
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru