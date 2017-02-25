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Прямые линии помогли решить проблему восстановления песчаного карьера в Борисовском районе

25.02.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии 25 февраля вновь прошли во всех регионах страны.

На связь вышли представители областных и районных исполкомов.

Большинство обращений – частного характера. Они связаны с работой жилищно-коммунального хозяйства. Но есть и локальные вопросы.

Ранее на горячую линию Миноблисполкома обратился борисовчанин Михаил Ковалевский и рассказал о проблеме, волнующей жителей сразу нескольких деревень.

И сейчас в борисовском районе завершается восстановление песчаного карьера,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Сиренко, заместитель начальника Миноблисполкома:
В основном сегодня обращаются люди пенсионного возраста.

Вопросы частного порядка поступают, вопросы ЖКХ приоритетные, и дороги. Э

то основные вопросы, которые на сегодняшний день  волнуют людей. Во-первых, началась весна ранняя, люди с дорогами, особенно там, где проходил у нас ураган, где есть на самом деле проблемы, дороги разбиты. И надо решать эти проблемы на областном уровне и даже на республиканском.

За три часа на прямую линию Минобисполкома поступило около 25 звонков.

Каждое обращение рассматривают в оперативном порядке. К слову, за время такого диалога чиновников с белорусами, тысячи людей не остались один на один со своими проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые линии помогли решить проблему восстановления песчаного карьера в Борисовском районе

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