новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации

28.01.2017 - 13:32

Новости Беларуси. Традиционные прямые линии прошли в администрациях всех уровней. Диалог власти с населением помогает чиновникам оперативно решать вопросы на местах. Сегодня в этом убедились и жители Витебского района.

В результате засора канализации в агрогородке, вся жидкость начала вытекать в огороды, а затем – в канал,  который ведет в реку Витьба.

Три месяца жители ждали  коммунальщиков, чтобы  почистили канализацию.

Эдуард Савченко, житель агрогородка Бабиничи:
В прошлый раз, когда такое было, мы оставили картошку на огород, потому что её нельзя было есть. она была с неприятным запахом, даже курям нельзя было дать ее.

Денис Савченко, житель агрогородка Бабиничи:
Обращались в Витрайкомхоз. Они сказали, что  машина будет. Машину уже ждем три месяца. Последний раз позвонили, они сказали, что у них нет топлива.

Тогда жители агрогородка решили обратиться на прямую линию в райисполком.

Уже через час на месте закипела работа.

Оказалось, есть и люди, и техника.

Представители местной власти подъехали лично, чтобы проконтролировать ликвидацию ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые линии помогли жителям агрогородка Бабиничи решить проблему засора канализации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг
Служба «Одно окно» расширяет перечень электронных услуг
Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске
Специалисты и промышленные альпинисты 17 января продолжат работу по расчистке крыш в Минске
Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»
Минские тепловые сети перешли на усиленный режим работы
Андрей Вирочкин, начальник СЭОГС УП «Мингаз»
Новые методы обнаружения утечек газа начало применять предприятие «Мингаз»
Снегопады в Минской области: за сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения
Снегопады в Минской области: за сутки произошло 5 случаев отключения электроснабжения
Сбор документов для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ стал дешевле
Сбор документов для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ стал дешевле
С января 2017 года показания водных счетчиков можно вводить в ЕРИП: система автоматически покажет сумму оплаты
С января 2017 года показания водных счетчиков можно вводить в ЕРИП: система автоматически покажет сумму оплаты
Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог
Минские коммунальные службы продолжают контроль за состоянием городских улиц и дорог
Все новости по теме Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru