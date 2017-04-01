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Прямые линии помогли жителям рабочего посёлка Костюковка разрешить вопрос по подготовке местного пруда к купальному сезону

01.04.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Ямочный ремонт дорог, благоустройство улиц и помощь в поиске работы – таков топ-3 насущных проблем этой весны. Сегодня во всех исполкомах страны прошли традиционные прямые линии. Помимо характерных для всей страны вопросов, у каждого населённого пункта есть и свои собственные – «неповторимые».

Например, в столице белорусских стекловаров – ранее посёлке, а ныне микрорайоне Гомеля Костюковке – это местный пруд,

который последние несколько лет закрыт для купания по санитарным нормам.

Лидия Дробышевская, местный житель:
Летом сюда приходят мамы с детками, бабушки, дедушки. Что с озером происходит? Летом – оно зацветает.

Вопрос уже задавали ранее, но в преддверии купального сезона жители микрорайона продолжают интересоваться судьбой своего озера.

Надежда Куницкая, заместитель главы администрации Железнодорожного района Гомеля:
Любой житель хочет общения прямого, рассказать, какие у него есть проблемы.

Но и, конечно же, с нашей стороны, мы быстро, оперативно стараемся разрешить все вопросы.

Наиболее актуальный вопрос от жителей Костюковки – это озеро. Сейчас администрацией проводится ряд мероприятий по подготовке этого места отдыха, и я думаю что к летнему купальному сезону озеро будет готово.

К слову, Костюковское озеро не просто водоём, для стекловаров это место, где выросло несколько поколений их семей. Место активного и культурного отдыха, любимое всеми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямые линии помогли жителям рабочего посёлка Костюковка разрешить вопрос по подготовке местного пруда к купальному сезону

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