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Путешествие во времени: в БГУ проходит выставка, посвящённая истории Минска

06.09.2017 - 23:50

Новости Беларуси. В прошлом веке в столице был найден клад серебряных монет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.    

И увидеть его можно в эти дни на новой выставке, посвящённой истории Минска, в Белорусском государственном университете.

Посетители смогут совершить путешествие во времени вплоть до XI века. Представлены средневековые элементы быта и одежды, как повседневной, так и воинской. Обязательно обратите внимание на макет древнего замчища. А для любителей ретро – первые радиоприёмники и печатные машинки. Всего здесь представлено более 100 экспонатов.

Ирина Казакова, организатор выставки:
Значнае месца адводзіцца кніжнай экспазіцыі, дзе прадстаўлены кнігі, энцыклапедыі, навуковая і вучэбная літаратура, якая распавядае таксама гісторыю нашага горада

На открытии студенты представили историю города в творческих номерах. Посетить выставку можно до 11 сентября.

Путешествие во времени: в БГУ проходит выставка, посвящённая истории Минска

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