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Путин, спортсмены и «Титаник». Работы жодинского дзюдоиста-пирографа хранятся в частных коллекциях США и России

25.04.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Игорь Коперский – тренер-преподаватель по дзюдо специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва города Жодино. По итогам 2016 года он признан «Человеком года», за 9 лет работы подготовил немало победителей и призёров престижных соревнований. Немалых высот достиг не только в профессии, но и в своём увлечении. Игорь Коперский – единственный в Беларуси мастер пирографии. Он создал 180 картин, которые хранятся в частных коллекциях США, России, Беларуси. Почему дзюдо помогает формировать характер и как сделать 10 пирографических картин в год – смотрите в программе «Центральный регион».

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Владимир Путин
Фото. Владимир Путин
Работы Игоря Коперского
Фото. Работы Игоря Коперского
Работы Игоря Коперского
Фото. Работы Игоря Коперского
Работа Игоря Коперского
Фото. Работа Игоря Коперского
Работы Игоря Коперского
Фото. Работы Игоря Коперского
Работы Игоря Коперского
Фото. Работы Игоря Коперского
Работы Игоря Коперского
Фото. Работы Игоря Коперского
Работа Игоря Коперского
Фото. Работа Игоря Коперского
Работа Игоря Коперского
Фото. Работа Игоря Коперского
Пирография
Фото. Пирография
Фото.

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