Пьяная компания на BMW сбила маму с ребенком в Минске: женщина погибла

Новости Беларуси. Страшная авария произошла на улице Солтыса в Минске 7 мая около 22:00. Молодая мама с маленькой дочерью переходила дорогу на зеленый свет. На пешеходном переходе их сбил BMW. Автомобиль продолжил движение и протаранил троллейбус.

33-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Ее двухлетняя дочь госпитализирована. По словам медиков, жизни девочки ничего не угрожает.





В машине находились четверо мужчин. С помощью спецтехники из покореженного салона их извлекли спасатели. Водитель и три пассажира доставлены в больницу. Установлено, что компания была пьяна.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Находившиеся в салоне четверо мужчин также находятся в больнице. По факту дорожно-транспортного происшествия УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Назначен ряд экспертных исследований. Проводится расследование.