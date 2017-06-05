Пьяному маршрутчику, которого задержали в Минске, грозит штраф до 100 базовых величин

Новости Беларуси. Водителя маршрутки в нетрезвом состоянии задержали автоинспекторы 5 июня на улице Рафиева. Водитель как раз высаживал пассажиров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина пояснил, что выпивал накануне, и утром как ни в чем не бывало сел за руль.

Кстати, в 2006 году его уже лишали прав за нетрезвое вождение. Подозрения автоинспекторов подтвердились и на этот раз.

Любовь Трепашко, старший инспектор отдела ГАИ Московского РУВД:

После проведения медицинского освидетельствования в крови водителя было обнаружено 0,6 промилле алкоголя.