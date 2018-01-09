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В Воложинском районе пьяный пассажир Mazda ударил инспектора ГАИ по лицу

09.01.2018 - 16:08

Новости Беларуси. Вечером 30 декабря пьяный пассажир Mazda Xedos ударил сотрудника ГАИ по лицу. Правонарушение произошло в Воложинском районе на 3 км дороги Воложин-Вишнево-Клим, рядом с деревней Минти.

По информации kraj.by со ссылкой на следователя Воложинского районного отдела СК Инессу Бычкевич, госавтоинспектор потребовал водителя автомобиля без техосмотра остановиться. Пока водитель и правоохранитель улаживали вопрос в машине ГАИ, второй инспектор остался стоять на улице.

В это время в Mazda очнулся нетрезвый мужчина. Он отнял у стоявшего на улице инспектора жезл, сломал его, после чего ударил сотрудника ГАИ по лицу. 43-летнего агрессора задержали.

В крови нападавшего обнаружили 1,8 промилле алкоголя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Похожий случай произошёл в конце декабря в Октябрьском районе.

Водитель ударил сотрудника ГАИ по лицу – здесь подробнее.

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