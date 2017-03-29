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Пьяный студент с куском льда ограбил минский обменник – дело передано в суд

29.03.2017 - 19:05

Новости Беларуси. Дело о нападении на обменник в Минске передано в суд.

Молодой человек задолжал знакомым. На допросе он рассказал: денежные обязательства и толкнули на преступление.

Утром 22 января мужчина подошел к банковскому учреждению на улице Якуба Коласа,

поставил перед окном кассира полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет с проводами. Он передал работнику обменного пункта записку с требованием о передаче ему денег. Мужчина угрожал применить взрывное устройство.

Алексей Климович, официальный представитель УСК по г. Минску:
Завладев деньгами на общую сумму 3000 рублей, подозреваемый скрылся. В ходе проведенного осмотра места происшествия, допроса свидетелей и очевидцев, а также комплекса оперативно-розыскных мероприятий, были получены данные, указывающие на причастность к совершению преступления 21-летнего студента одного из столичных вузов.

В качестве имитации взрывного устройства он использовал кусок льда и провода.

В момент совершения преступления мужчина, как он говорит, был пьян.  

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