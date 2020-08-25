Пётр Миклашевич: Белорусский народ избрал Президента. Создание Координационного совета является неконституционным
Новости Беларуси. Создание так называемого Координационного совета противоречит основному закону нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 25 августа официально заявил председатель Конституционного суда Беларуси.
Действующая Конституция не предусматривает создания органов, которые могут оспаривать или пересматривать итоги президентских выборов. Такими полномочиями обладают лишь Центральная избирательная комиссия и Верховный суд. А потому попытки повлиять на итоги прошедшей электоральной кампании отдельных групп людей можно считать незаконными.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Белорусский народ выразил свое свободное волеизъявление и избрал Президентом Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.
Создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов Президента Республики Беларусь не в порядке, определенном Конституцией, не в порядке, определенном в законодательстве, является неконституционным.
Сегодня Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности.
Конституционный суд признает выборы Президента Беларуси демократичными и легитимными, а также призывает граждан соблюдать закон и не пытаться дестабилизировать обстановку в стране.
Александр Лукашенко: рассказывает, как они готовились – не было программы, всё на эмоциях, ленточки там, «Саша 3%»
Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из штаба альтернативного кандидата недавно выступал парень – неглупый парень, я даже не знал, что он даст это интервью. Он полностью раскрывает карты, Воскресенский. Возьмите, посмотрите его интервью. На телевидении оно было, кто-то видел.
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Рассказывает, как они готовились – не было программы, ничего не было, все на эмоциях, ленточки там, «Саша 3 %». Говорит, а почему 3 %? Ну, 5 % много было. А почему? Большая ложь, в нее больше верят. Это Геббельс, это фашистская идеология. Они вот на этом начали играть, но они не думали, что Лукашенко может ответить. Мы ответили, правда, где-то… знаете, когда твоего человека ломают рядом – конечно, ты ответишь жестоко. Где-то, наверное, и перебрали – извинились.