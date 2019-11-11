Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»
Новости Беларуси. 12 ноября в Беларуси начнётся досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность посетить избирательные участки до основного дня выборов используют во многих странах. Это удобно тем избирателям, кто в силу каких-либо причин не может прийти на участок в главный день голосования.
Итак, досрочное в Беларуси будет длиться 5 дней – с 12 по 16 ноября. На данный момент на местах для голосования всё должно быть готово.
Корреспондент Виктория Ходосок напомнит процедуру.
Текстовой частью – вниз. Обязательная процедура подготовки избирательных бюллетеней: пересчёт каждого листа и подпись на них членов избирательной комиссии на участке. Это не прихоти ради, а для максимальной честности предстоящих выборов.
Участок для голосования № 691 в Минске к выборам готов. Особенно в вопросе безопасности. Сигнализация, сейф, кабинка – кстати, к основному дню появится ещё одна – специально для людей с ограниченными возможностями, и вот урна для голосования.
Во время перерыва и ночью доступа к ней не будет. Это обязательное правило как раз на случай любой возможной попытки манипулировать результатами.
Мария Вишнякова, председатель участковой избирательной комиссии № 691 Партизанского района Минска:
Все выходят. Да, всё закрыто. Опечатано. Доступа к урне, к бюллетеням нет. Урна будет опечатана в присутствии наблюдателей. Они зафиксируют, что нигде, ни в какую щель не может попасть никакой листок. Опечатывается это обычно с подписями членов комиссии. Оставшиеся бюллетени опечатываются в сейфе. И сдаём всё на пульт, на сигнализацию.
Досрочное голосование – продвинутая мировая практика. В Штатах и вовсе можно досрочно голосовать по почте: от нескольких дней до двух месяцев. Где-то без предлога, где-то придётся подыскать оправдание.
В Ирландии прийти пораньше – повод неблагоприятный прогноз погоды. С решительным подходом живут и в Западной Европе. А вот в Финляндии даже голосуют на спецучастках и в местах временного пребывания избирателей – это чтобы наверняка.
В Германии досрочно делают выбор порядка четверти всех избирателей. В Швейцарии – 90% и даже больше.
Пётр Петровский, политолог:
В Беларуси, надо отметить, досрочное голосование наиболее либерально, свободно. Почему? Потому что граждане могут без определенных юридических препонов, без справок участвовать в другие дни голосования. Что увеличивает конкретно явку, позволяет всем, кто желает, поучаствовать в избирательной кампании, что повышает легитимность и демократичность самого процесса.
Полная готовность и на участке – в рубовском Доме культуры. Кстати, всего по стране пунктов для голосования – порядка 6 тысяч. Что интересно: территориально посёлок Руба уже несколько лет – часть Витебска. Но вот голосуют жители – а их более 4 тысяч человек – за кандидатов от соседнего – Городокского избирательного округа.
Евгения Карнилова, секретарь участковой избирательной комиссии №26 Витебска:
Формирование избирательных округов осуществляется по определенному принципу с учетом требований избирательного кодекса. Одним из таких требований является – это примерно равное количество избирателей по избирательным округам, а также территориальность. Что касается территориальности, то поскольку Руба не граничит с городом Витебском, то, соответственно, не может включаться в состав избирательного округа города Витебска.
К предстоящим выборам тщательно ведёт подготовку и Юля Оршанская – и голосовать, и танцевать. Вместе с коллективом «Крыничка». Серьёзность важного политического события будут разбавлять творческими номерами.
Юлия Оршанская, участница хореографического коллектива «Крыничка»:
Когда я была маленькая, тогда с родителями ходила, бросала бюллетени, помогала им голосовать. А сейчас я уже подросла и принимаю участие в концертах, чтобы устраивать такую атмосферу, чтобы голосование для всех было приятным праздником, чтобы это было в торжественной обстановке.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Первые избиратели на участки придут уже 12 ноября. Так, в Беларуси стартует досрочное голосование. Как раз для тех, кто в воскресенье будет занят важными делами и не сможет поставить галочку в бюллетень. Поддержать того или иного кандидата можно будет с 10 до 14, потом – перерыв, и во второй половине дня – с 16 и до 19 часов.
Ермошина о ходе парламентской кампании: некоторые политики излишне широко трактуют демократические нормы закона
Новости Беларуси. Возможности вести агитацию на нынешних выборах в Беларуси весьма либеральные, и некоторые политики излишне широко их трактуют. Такое мнение озвучили в ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что избирательными комиссиями приняты 8 решений об отмене регистрации кандидатов, еще 21 претендент покинул предвыборную гонку добровольно. Это стало известно после заседания, посвященного рассмотрению жалобы на решение избирательной комиссии.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Нам даны очень большие возможности на этих выборах: проводить и устраивать пикеты практически во всех местах наших городов.
Тем не менее некоторые политики излишне широко трактуют достаточно либеральные демократические нормы закона и приезжают проводить пикеты, например, на территории других городов, где не избираются зарегистрированные кандидаты в депутаты. Это попытка некоторых оппозиционных партий максимально охватить своей политической деятельностью регионы страны. Таких фактов уже 11.
Порядка 66 % кандидатов уже открыли свои счета по образованию избирательных фондов. По мнению Центризбиркома, это говорит о намерении идти до конца. На данный момент в кампании участвует 531 кандидат. Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.