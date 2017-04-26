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Пётр Порошенко: я уверен – белорусско-украинская граница всегда будет границей мира

26.04.2017 - 20:11

Новости Беларуси. Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко. Сегодня – в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС

глава государства вместе со своим украинским коллегой Петром Порошенко посетил пострадавшие регионы.

Президенты почтили память погибших ликвидаторов. Возложили цветы к «Стене памяти» мемориального комплекса «Героям Чернобыля». Главы государств также ознакомились со строительством нового безопасного саркофага для 4 энергоблока ЧАЭС.

Эту встречу в верхах прогнозировали уже давно. И как харизматично отметил наш Президент: в Киев он на танке никогда не поедет, только если на тракторе.

Сегодня Александр Лукашенко прилетел на вертолёте. И в одну из самых болевых точек Украины.

На теле Беларуси тоже такая же рана – радиационный ожёг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы.

Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций.

Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши ученые, медики, экологи – все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, – могут и должны сделать значительно больше.

Даже те международные функционеры, которые кричат о событиях на четвёртом энергоблоке, на проблемы Чернобыля стараются смотреть издалека.

Александра Лукашенко ежегодно в чернобыльской зоне.

А сегодня наш Президент печально известный реактор увидел с ракурса пункта смотровой площадки. При взрыве в атмосферу попала лишь одна третья ядерного топлива. Основная часть смертельного атома – осталась внутри. На скорую руку, а тогда это был единственны вариант, соорудили железобетонный саркофаг. Теперь после строительства металлического укрытия – вопрос закрыт. Но есть вопрос, что делать с загрязнённой территорией. В Беларуси нашли ответ. По нашему сценарию – создания биосферного заповедника готовы переписать тёмные страницы истории этой отчуждению земли и украинцы.

Александр Лукашенко:
Можете рассчитывать на нашу совместную работу с использованием опыта Полесского заповедника, который находится рядом с этим трагическим местом.

Работа по преодолению последствий катастрофы дала серьёзный толчок внедрению инновационных методов в агропромышленном комплексе,

лесном хозяйстве Беларуси. То есть, приспосабливаясь на основе научных данных, опыта наших ученных, украинских ученых, ученых всего мира, мы научились жить и работать на тех землях, которые казались раньше невозможно вернуть к жизни    

Наш опыт по борьбе с радионуклидами интересует мировых светил

Александр Лукашенко:
В 2016 году совместными усилиями мы смогли добиться продолжения международного чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН. Интерес мирового сообщества к нашему горькому и, вместе с тем, уникальному опыту по преодолению медицинских, экологических, социальных, экономических последствий катастрофы очень высок. Но нельзя скрывать и то, что была попытка раньше, продолжается это и теперь, забыть о Чернобыле. Международное сообщество якобы все сделало длят того, чтобы здесь был порядок, да и в наших странах спустя время кое-кто начал забывать об опасности,

той опасности, о которой так ярко сказал президент Украины.

И нам было немало трудов для того, чтобы вместе на главной площадке Организации Объединённых Наций доказать всему миру, что опасность здесь есть. С ней нужно бороться всегда, пока мы её не преодолеем.   

Между странами и главами государств нет разногласий, постоянно Президенты обмениваются официальными телефонными звонками. Но сегодня совместно позвонили в символичный чернобыльский колокол.

Евгений Пустовой, СТВ:
По ком звонит этот колокол, известно поимённо. Это белорусы и украинцы, пожарные и спасатели, которые первые, жертвуя собой, заслонили Европу, может быть, даже и мир от радиационного пепла. Сейчас 4 энергоблок укрыли специальным металлическим саркофагом.

Усилиями 40 государств, но именно Александр Лукашенко и Петр Порошенко звонят во все колокола, чтобы напоминать о чернобыльской трагедии

и о том радиационном грузе, который выпал на плечи Беларуси и Украины.

Метроном продолжает звучать в памяти наших народов. А против геополитических предсказаний некоторых стран и жизнеутверждающая мелодия на припятском Полесье. В ликвидацию последствий ЧАЭС Беларусь уже вложила 25 миллиардов долларов.

Пётр Порошенко, президент Украины:
У меня с Александром Лукашенко личная дружба. Между нашими странами никогда не было конфликтов. Для нас очень важно, я в этом уверен, что белорусская и украинская граница всегда будет границей дружбы, добрососедства, надёжного партнёрства, границей мира.

Никто и никогда не посорит Украину и Беларусь

Руку сотрудничества, нет – дружбы, главы государств протягивают на фоне Чернобыльской АЭС. В Беларусь Александр Лукашенко возвращается уже с Петром Порошенко. Это так по-нашему – гостить друг у друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Порошенко: я уверен – белорусско-украинская граница всегда будет границей мира

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