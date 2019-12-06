«Работа предстоит сложная, многоплановая». Игоря Сергеенко представили коллективу Администрации Президента
Новости Беларуси. 6 декабря коллективу Администрации Президента представили нового руководителя. Игорь Сергеенко сменил на этой должности Наталью Кочанову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова отметила, что глава органа, который курирует деятельность белорусского лидера, – позиция особая. Она пожелала своему преемнику реализовать идеи, которые позволили бы сделать работу организации эффективней.
«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя
Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики
Игорь Сергеенко назначен руководителем Администрации Президента 5 декабря. Ранее он работал первым заместителем председателя КГБ Беларуси. 56-летний Игорь Сергеенко с отличием окончил исторический факультет БГУ. Второе образование получил в Академии управления.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Работа предстоит сложная, многоплановая. В том числе работа по оценке ситуации в регионах по различным аспектам социально-экономического, политического развития нашей страны.
Уверен, что коллектив, традиции которого заложены предыдущими руководителями, справится с поставленными задачами, и я буду в том числе и учиться у этого коллектива.
Наталья Кочанова избрана председателем Совета Республики
Новости Беларуси. Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрана Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ее кандидатуру проголосовали 59 из 60 избранных и назначенных членов верхней палаты парламента.
Также в повестке дня первой сессии – формирование постоянных комиссий. Напомним, накануне в Совет Республики по президентской квоте были направлены Наталья Кочанова, ранее возглавлявшая Администрацию Президента, Михаил Русый, Анатолий Исаченко и Сергей Рачков.
«Предстоит большая работа». Александр Лукашенко назначил новых главу Администрации Президента и его заместителя
Помимо сенаторской работы Наталья Кочанова будет уполномоченным Президента в Минске, Анатолий Исаченко – куратором столичной области. К слову, он же избран заместителем председателя Совета Республики.