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«Работа творческая, думать надо»: как делают рапсовое масло в деревне Крупица

19.11.2017 - 17:38

Новости Беларуси. Хлеб – всему голова. День работников сельского хозяйства отмечают в Беларуси. В деревне Крупица Минского района есть предприятие «Рапс» – там побывали корреспонденты программы «Центральный регион».

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