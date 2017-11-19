«Работа творческая, думать надо»: как делают рапсовое масло в деревне Крупица

Новости Беларуси. Хлеб – всему голова. День работников сельского хозяйства отмечают в Беларуси. В деревне Крупица Минского района есть предприятие «Рапс» – там побывали корреспонденты программы «Центральный регион».
Новости Беларуси. Хлеб – всему голова. День работников сельского хозяйства отмечают в Беларуси. В деревне Крупица Минского района есть предприятие «Рапс» – там побывали корреспонденты программы «Центральный регион».
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