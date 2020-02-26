«Рад, что у меня всё получилось наконец-то». Сергей Бочарников о золоте на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»
Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эстония из-за теплой погоды не смогла гарантировать для гонок необходимые условия, поэтому континентальное первенство перенесли в Беларусь.
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Первый день соревнований ознаменовался сенсацией – золотом Сергея Бочарникова.
Сергей Бочарников, чемпион Европы по биатлону:
Я рад, что у меня все получилось наконец-то! Личная медаль и сразу золото, на родной земле, в «Раубичах». Спасибо всем большое, кто болел, поддерживал – и не только здесь, а на протяжении всего сезона. Я очень рад. Будем дальше стараться радовать болельщиков и телезрителей. Раз уж такой старт у нас получился, будем держать марку и дальше продолжать в таком же духе.
ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Как распределились призовые места после первого соревновательного дня
Новости Беларуси. В спорткомплексе «Раубичи» стартовал чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе «СТВ-спорт». В первый день соревнований состоялись два суперспринта – у мужчин и женщин. Сперва прошла квалификация в этой дисциплине, а затем и финалы.
Яркие моменты и сенсационные победы. Как прошёл первый день соревнований в «Раубичах» на ЧЕ по биатлону
У мужчин золото досталась нашему Сергею Бочарникову. Белорус стрелял без промахов, а в финишном створе сумел вырвать победу у представителей Чехии и Украины. Виктор Кривко занял 10 место, Антон Смольский на 11 позиции.
А вот наши девушки остались без наград. Лучшей из белорусок в финале стала Ирина Кривко. Она финишировала на 8 позиции.
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