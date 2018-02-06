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Рада быть в команде и готовиться к играм. Елена Левченко – о подготовке к матчу с командой Турции в рамках отборочного турнира ЧЕ-2019

06.02.2018 - 15:27

Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная готовится к одному из важнейших матчей евроквалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

10 февраля в столичном Дворце спорта белоруски примут главных конкуренток за лидерство группы – турчанок. Заключительные дни подготовки сборная проводит сильнейшим составом, после длительного перерыва под флаг нашей команды вернулась центровая Елена Левченко.

Елена Левченко, игрок женской сборной Беларусии по баскетболу:
Настроение хорошее, я только приехала недавно. Немножко адаптируюсь к нашей погоде. Так всё хорошо. Такое необычное чувство, давно меня здесь не было. Рада видеть девчонок, быть в команде и готовиться к этим играм.

С Левченко и Бентли. Как женская сборная Беларуси готовится к матчам квалификации Евробаскета-2019. Репортаж СТВ

Рада быть в команде и готовиться к играм. Елена Левченко – о подготовке к матчу с командой Турции в рамках отборочного турнира ЧЕ-2019

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