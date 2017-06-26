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Радости нет предела: столичный зоопарк пригласил к себе в гости детей с ограниченными возможностями

26.06.2017 - 23:33

Новости Беларуси. От улыбки стало всем светлей. Столичный зоопарк подарил настоящий праздник тем, кто в этом особенно нуждается –

пригласил к себе детей с ограниченными возможностями,  

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Радости не было предела, ребята получили море эмоций от общения с обитателями зоопарка. А поддержали акцию артисты белорусской эстрады.

Татьяна Адамович:
У меня особенный ребёнок, и такие организации, здесь много конкурсов, очень интересны и полезны.

Татьяна Токарева, председательи первичной организации Заводского района Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам:
Сегодня в зоопарке собралось более 3 тысяч ребят с инвалидностью,

мы рассчитывали, что будет 1,5 – 2.

Теперь рассчитываем, что в следущем году вся республика приедет.

Ребята приняли участие в мастер-классах по аквагриму и рисовали любимых животных.

Рисунки, кстати, можно было приобрести,  что минчане активно и делали.

Собранные средства от ярмарки-продажи уже отправлены на оздоровление детей. 

Радости нет предела: столичный зоопарк пригласил к себе в гости детей с ограниченными возможностями

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