Раскрывает волновой язык природы: выставка голограмм и «Университете культуры»

Новости Беларуси. Чудеса природы и волшебство искусства в Год науки. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка Дмитрия Гелфанда и Эвелины Домрич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ
Авторы привезли ее из Амстердама.
Вместо картин – голограммы. Так через лазерное излучение и химические эффекты можно воочию наблюдать, например, фотосинтез.
Дмитрий Гелфанд, соавтор выставки:
Для нас самый важный аспект – это эстетика. Раскрывает волновой, нежели вербальный или символический язык природы.
Критики уже называют такие работы искусством будущего.
Посетить выставку можно до 5 декабря.