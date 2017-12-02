Раскрывает волновой язык природы: выставка голограмм и «Университете культуры»

Новости Беларуси. Чудеса природы и волшебство искусства в Год науки. В художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка Дмитрия Гелфанда и Эвелины Домрич, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Авторы привезли ее из Амстердама.

Вместо картин – голограммы. Так через лазерное излучение и химические эффекты можно воочию наблюдать, например, фотосинтез.

Дмитрий Гелфанд, соавтор выставки:

Для нас самый важный аспект – это эстетика. Раскрывает волновой, нежели вербальный или символический язык природы.

Критики уже называют такие работы искусством будущего.