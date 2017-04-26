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Рассказать о фактах семейного насилия или поделиться информацией о распространении алкоголя: в школе Солигорска установили «домик доверия»

26.04.2017 - 17:36

Новости Беларуси. Школьникам и их родителям в Минской области предлагают новый способ общения с милицией. В школах столичной области устанавливают так называемые «домики доверия».

Там можно оставлять, в том числе и анонимно, любую информацию,

на которую может реагировать милиция. Правоохранители рассчитывают таким образом узнать о возможных фактах семейного насилия, а также поделиться информацией о незаконном распространении алкоголя, наркотиков, психотропных веществ.

Пилотный проект реализован в одной из школ Солигорска.

Инициативу областной милиции поддержали представители областного комитета образования. Для установления более тесного контакта милиции с населением правоохранители области используют креативные идеи. В конце прошлого года сельские жители Минщины могли сообщить в милицию о противоправных действиях, воспользовавшись любым почтовым ящиком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Рассказать о фактах семейного насилия или поделиться информацией о распространении алкоголя: в школе Солигорска установили «домик доверия»

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