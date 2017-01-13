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Рассматривается идея возвращения традиции советских «именных» школьных учебников

13.01.2017 - 23:30

Новости Беларуси. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко 13 января посетил 25 столичную гимназию. Завершились каникулы, и у многих ребят сегодня состоялся открытый урок с главным преподавателем страны. Вопросов было много: гимназисты и учителя вместе рассказывали об учебе, учебниках, экзаменах и тестах.

По словам министра, уже началась работа по подготовке совершенно новых книг, по которым вскоре будут учиться белорусские школьники.

Есть идея вернуть советские традиции «именных» учебников – написанных знаменитыми преподавателями, по которым училось не одно поколение. Все книги будут протестированы в рамках одной конкретной школы, а уже потом пойдут в массовую печать.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Мы привлекли педагогов-практиков к рецензированию этих учебников. Но опять столкнулись: нам учителя говорят, что есть в новом учебнике истории параграфы, которые прописаны академическим языком, не очень понятным для школьников.

Может быть, в эти коллективы мы должны определять каких-то учителей, которые входили в состав этого коллектива (без конкурса, может быть). То есть авторский коллектив выигрывает.

А здесь нужно посмотреть, как мы могли бы сюда добавить того или иного учителя-практика.

Учебники могут быть протестированы в том числе и в 25 гимназии. Главная цель изменений – внедрение инноваций в науке в школьную программу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рассматривается идея возвращения традиции советских «именных» школьных учебников

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