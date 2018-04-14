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Равков о военнослужащих запаса: Моральный дух позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять задачи

14.04.2018 - 16:02

Новости Беларуси. В учебном центре белорусской армии «Печи» провожали по домам военнослужащих запаса, которые прошли проверочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об учениях в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси. За три недели 2000 человек окунулись в армейские будни, а также совершили марш в составе 400 боевых машин.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Люди, призванные из запаса, имеют подготовку по специальности, имеют моральный дух, который в процессе этого, в принципе небольшого, промежутка, позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять те задачи, которые возложены их должностями.

Впервые за 25 лет на военные сборы призвали женщин, в основном – медиков. Все 2000 человек входили в 37 отдельную механизированную бригаду, которая состояла из солдат, прапорщиков и офицеров. Особо отличившиеся получили благодарности и памятные подарки от министра обороны.

Равков о военнослужащих запаса: «Моральный дух позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять задачи»

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