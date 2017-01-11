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Разбойное нападение на Preston в Минске: 33-летний мужчина заранее готовился к преступлению

11.01.2017 - 13:06

Новости Беларуси. Расследование уголовного дела о разбойном нападении на магазин Preston завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете.

33-летний минчанин нападение спланировал заранее. Собираясь на «дело»,

он купил солнцезащитные очки, шапку и газобаллонный пневматический пистолет.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
10 ноября 2016 года около часа ночи, неустановленный мужчина зашел в супермаркет, достал из кармана пистолет и пытался завладеть у кассира денежными средствами в сумме не менее 1700 белорусских рублей. Несмотря на произведенный для устрашения холостой выстрел, завладеть деньгами обвиняемый так и не смог. После чего, пытаясь избежать задержания сотрудниками милиции, прошел к выходу и скрылся.

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения, допросили свидетелей произошедшего –

преступника задержали по горячим следам.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Разбойное нападение на Preston в Минске

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