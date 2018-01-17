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«Разработка грунта происходит вручную». В Минске начали строить ещё один тоннель метро

17.01.2018 - 16:05

Новости Беларуси. Метростроевцы приступили к прокладке еще одного тоннеля третьей линии столичной подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он соединит станции Жуковского и Аэродромную.

Процесс строительства идет круглосуточно. Завершить работы на этом участке планируется к ноябрю. А первые четыре станции, как ожидается, будут сданы в 2019 году.

Сергей Пшонка, начальник участка № 9 «Минскметростроя»:
Принцип работы нашего немеханизированного щита в том, что вся разработка грунта происходит вручную. Люди с помощью лопаты и отбойника разрабатывают грунт, а потом с помощью электровозной откатки он выдается на поверхность. Затем собираются кольца, и так метр за метром строится тоннель.

Третья линия Минского метрополитена с четырнадцатью станциями и протяженностью около 17 километров соединит север и юг города с центром. Строительство линии должно завершиться к 2028 году.

«Разработка грунта происходит вручную». В Минске начали строить ещё один тоннель метро

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