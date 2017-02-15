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Развитие производственного бизнеса: Фрунзенский район готов предложить коллегам из Китая порядка 100 инвестиционных площадок

15.02.2017 - 19:46

Новости Беларуси. Новый вектор давней дружбы. Порядка 100 инвестиционных площадок готов предложить Фрунзенский район столицы своим коллегам из Китая.

Речь идет о развитии производственного бизнеса. В частности, о создании совместных предприятий.

В 2016 году в копилку района поступило 30 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Среди основных партнеров – Россия, Эстония, Казахстан, Венгрия. Свой капитал представители ближнего и дальнего зарубежья вкладывают в промышленность, торговлю и оздоровление.

К слову, Фрунзенский район сегодня в лидерах по привлечению прямых иностранных инвестиций. 

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Многие китайские инвесторы имеют интерес к сотрудничеству с белорусскими партнёрами. Но им нужны конкретные объекты.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района:
У нас в районе представлено порядка 100 инвестпроекта, которые мы можем предложить практически любому инвестору. И они выставлены на всеобщее обозрение в инвестиционных атласах республики и города Минска   

Социальная сфера – также одно из приоритетных направлений для Беларуси и Китая.

К примеру, в 33 гимназии юные жители Фрунзенского района успешно изучают язык Поднебесной. Обе страны планируют реализовать и ряд культурно-просветительских проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Развитие производственного бизнеса: Фрунзенский район готов предложить коллегам из Китая порядка 100 инвестиционных площадок

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