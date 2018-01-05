Реакция на халатное отношение к безопасности детей в учреждениях образования будет жесткой – министр образования

Новости Беларуси. Реакция на халатное отношение к безопасности детей в учреждениях образования будет жесткой. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Поводом для этого стало одно из самых громких происшествий последних дней – «побег» малышей из детского сада в Светлогорске и их мини-путешествие на поезде до Жлобина. Напомню, это случилось 3 января. Пропажу обнаружили только, когда родители вечером пришли забирать детей из садика.