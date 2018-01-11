﻿ Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Ребёнок уже уходил из дома. В Минске пропал десятилетний школьник

11.01.2018 - 13:42

Новости Беларуси. В Минске разыскивают 10-летнего школьника.

По информации УВД администрации Ленинского района столицы, Соколовский Даниил 10 января вышел из школы №24 в Минске. Куда направился ребенок – неизвестно.

Сейчас о его местонахождении нет никакой информации.

Мальчик мог пропасть из-за конфликта в школе – читайте далее.

Как сообщают правоохранители, ребенок ранее уже уходил из дома. Его находили в торговых центрах.  По словам мальчика, он любит смотреть на витрины.

Мальчик был одет в коричневую шапку с рисунком, белый шарф, темно-серую куртку ниже пояса с капюшоном, синие брюки и болоньевые сапоги с белыми и красными полосами.

Рост Даниила составляет примерно 155 сантиметров. Волосы короткие темно-русые, глаза – карие.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Аня Шкапцова
Убийство 9-месячной девочки из Брянска. В громком деле появились новые подробности
Дмитрий Гуреев
Белорусские пограничники подключились к поиску пропавшей в Брянске 9-месячной девочки
Фото: vk.com/angel_search
Ночь мальчик провел в подъезде. Пропавшего в Минске 10-летнего школьника нашли
Фото: vk.com/angel_search
В Минске второй день ищут пропавшего 10-летнего школьника
От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске
От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске
Реакция на халатное отношение к безопасности детей в учреждениях образования будет жесткой – министр образования
Реакция на халатное отношение к безопасности детей в учреждениях образования будет жесткой – министр образования
«Где люди не понимают – будем поступать жестко». Министр образования прокомментировал побег малышей из детского сада в Светлогорске
«Где люди не понимают – будем поступать жестко». Министр образования прокомментировал побег малышей из детского сада в Светлогорске
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Пропавшего в Минском районе 11-летнего мальчика нашел водитель маршрутки
Все новости по теме Пропавшие дети
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru