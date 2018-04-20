﻿ Редкие книги, шоу с элементами магии, игра в шашки и шахматы: как проходит «Библионочь» в Минске в репортаже СТВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Редкие книги, шоу с элементами магии, игра в шашки и шахматы: как проходит «Библионочь» в Минске в репортаже СТВ

20.04.2018 - 22:04

Новости Беларуси. Сегодня в Минске в рамках ежегодной акции в поддержку чтения «Библионочь» тьму рассеют книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые, старые, популярные и не очень. Акцию поддержали в сотнях стран. Ну а в Минске к ней присоединились несколько библиотек.


Виктория Ходосок, СТВ:
Фраза «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку» – сегодня как никогда актуальна. На Беларусь спустилась «Библионочь». Акцию поддержали многие книгохранилища не только Минска, но и других городов. Главная библиотека страны для своих гостей открывает двери уже во второй раз. И хоть белорусский «алмаз» вряд ли когда-то пожалуется на количество посетителей. Но сейчас – здесь полный аншлаг. Кто-то пришел один, кто-то семьей и детьми, кто-то целой компанией.

Только раз в год Национальная библиотека разрешает устроить у себя вот такую «вечеринку». Программу хранители подготовили, сказать, что масштабную, ничего не сказать. Сразу задействованы 12 площадок. В библиотеке не должно быть тихо, по крайне мере, сегодня  Здесь свои «правила» решили показать еще в самом начале программы. Артисты театра представили красочное шоу с элементами магии. Ведь тема праздника сегодня – «Параллели времени».

Елена Долгополова, первый заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
В 2017 году мы впервые провели «Библионочь». Учитывая интерес, который проявили горожан к этой акции, мы решили сделать ее традиционной. В 2017 году за те часы, когда работали площадки «Библионочи», библиотеку посетило более 5 тысяч человек. Это говорит о том, что те мероприятия, которые мы предлагаем, интересны минчанам. Мы решили продолжить.


Сегодня посетителям Национальной можно все: делить поле и выстраивать ходы – речь об игре в шашки и шахматы; танцевать, вязать, плести из бисера, рисовать, петь караоке. Самые заядлые стиляги могут посетить территорию советской эпохи – модный уголок – там есть бижутерия, одежда, женские аксессуары – все из прошлого века. Это можно даже примерить. На все – вход свободный.

Виктория Ходосок, СТВ:
А вот буквально через пару минут здесь, на обзорной площадке Национальной библиотеки, откуда отрывается красивый вид на город, можно будет насладиться трехчасовым акустическим выступлением музыкантов. Вся программа в библиотеке завершится только в 11 вечера. Поэтому не пропустите.


 


 

Редкие книги, шоу с элементами магии, игра в шашки и шахматы: как проходит «Библионочь» в Минске в репортаже СТВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке
«Себе взрослые не всегда могут купить книгу, но ребенку – обязательно». Белорусы всё чаще покупают книги на родном языке
«Звесткі збіраліся каля 10 гадоў». Алесь Белый издал книгу о Налибокской пуще
«Звесткі збіраліся каля 10 гадоў». Алесь Белый издал книгу о Налибокской пуще
Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса
Биография в форме сказки. В Минске прошла презентация книги, посвященной памяти Уго Чавеса
На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин
На полках – более тысячи книг. В Минском районе открылся крупный книжный магазин
«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске свою книгу
«Она написана специально для иностранных инвесторов»: Кирилл Рудый презентовал в Минске англоязычную версию своей последней книги
В Минске в литературном музее 31 января состоится презентация первого тома энциклопедии «Янка Купала»
В Минске в литературном музее 31 января состоится презентация первого тома энциклопедии «Янка Купала»
«Чтобы они не уходили в прошлое». Девушка из Украины создает букварь с персонажами белорусской мифологии
«Чтобы они не уходили в прошлое». Девушка из Украины создает букварь с персонажами белорусской мифологии
Один из двух сохранившихся «Букварей» представят в Беларуси. Презентация запланирована в честь 400-летия издания
Один из двух сохранившихся «Букварей» представят в Беларуси. Презентация запланирована в честь 400-летия издания
Все новости по теме Книги
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru