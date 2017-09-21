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Реконструкцию корпуса родильного дома №2 и здания шестой больницы завершат в 2017 году

21.09.2017 - 23:17

Новости Беларуси. Обновят и терапевтический корпус «четверки» – к первому кварталу 2018. На стадии проектирования две детские больницы и две взрослые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Сковородко, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Так же мы ввели в июле текущего года четвертый и седьмой блоки девятой городской клинической больницы. Это более 180 коек получили, плюс из них 30 коек реанимационных. Новый компьютерный томограф установлен. Отделения сейчас все функционируют.

На модернизацию столичного здравоохранения выделено более 150 миллионов рублей.

А всего на реализацию инвестиционной программы Минска в 2017 году предусмотрено почти 800 миллионов рублей.

Реконструкцию корпуса родильного дома №2 и здания шестой больницы завершат в 2017 году

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