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Рекордное место в карьере. Арина Соболенко поднялась на 9-е место рейтинга WTA

04.02.2019 - 10:57

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает восхождение к первой строке мирового рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе белоруска поднялась еще на один пункт. И теперь наша теннисистка – 9-я ракетка планеты. На минувшей неделе Соболенко дошла до полуфинала турнира в Петербурге категории «премьер», где уступила Кики Бертенс.

Продолжает улучшать свои позиции другая белоруска Виктория Азаренко. Она впервые с 2007 года вернулась в топ-50, укрепившись на 48-м месте.

На этой неделе Соболенко и Азаренко сыграют в матче Кубка Федерации с командой Германии. Добавим, в первой сотне мирового рейтинга сразу четыре наших спортсменки.

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