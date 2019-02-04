Рекордное место в карьере. Арина Соболенко поднялась на 9-е место рейтинга WTA

04.02.2019 - 10:57

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает восхождение к первой строке мирового рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этой неделе белоруска поднялась еще на один пункт. И теперь наша теннисистка – 9-я ракетка планеты. На минувшей неделе Соболенко дошла до полуфинала турнира в Петербурге категории «премьер», где уступила Кики Бертенс.

Продолжает улучшать свои позиции другая белоруска Виктория Азаренко. Она впервые с 2007 года вернулась в топ-50, укрепившись на 48-м месте.

На этой неделе Соболенко и Азаренко сыграют в матче Кубка Федерации с командой Германии. Добавим, в первой сотне мирового рейтинга сразу четыре наших спортсменки.