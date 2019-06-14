Ректор БНТУ пронёс «Пламя мира» по индустриальному парку «Великий камень»

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Минской области. Огонь II Европейских игр 14 июня встречали в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После официальной церемонии пламя пронесли по улицам парка. Первым эту почётную миссию выполнил ректор БНТУ – его вуз принимает активное участие во II Европейских играх: спортсмены сразятся за медали в лёгкой атлетике и боксе, а более 2 тысяч студентов станут волонтёрами Игр.
Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Я очень горд, что имею возможность пронести факел от имени коллектива нашего университета. Этим мы показываем, что мы не только технический вуз, который готовит инженеров по самым разным направлениям, но мы ещё и вуз, который придерживается здорового образа жизни, приветствует это и пропагандирует, и нам есть чем гордиться и в плане спортивных достижений.
Напомним, эстафета «Пламя мира» стартовала 3 мая в Риме. В Беларуси она уже побывала во всех областях. В Минске огонь II Европейских игр встретят 17 июня на площади Государственного флага.
Новости Беларуси. Беларусь готовится встречать вторые Европейские игры. До старта мультиспортивного форума осталась всего неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его главный символ – «Пламя мира» – продолжает свое путешествие по Минской области. 14 июня эстафету встречали в индустриальном парке «Великий камень». После торжественной церемонии огонь вторых Европейских игр пронесли по некоторым улицам парка. К участникам церемонии присоединился и наш корреспондент Евгений Поболовец.
Лучина, лампада, хранитель огня – таким способом зажигают факел во время эстафеты «Пламя мира». Огонь вторых Европейских игр вот уже больше месяца путешествует по Европе и областям Беларуси. Новая точка на карте – индустриальный парк «Великий камень».
Позади почти 7000 километров пути. Маршрут эстафеты выстроен таким образом, чтобы показать знаковые места в каждой из областей нашей страны – от мемориалов и национальных парков до известных во всем мире предприятий.
Евгений Поболовец, СТВ:
Европейские игры – это ведь не только спортивный форум, но и прекрасная возможность напомнить о себе европейскому зрителю, читай – потребителю. Это хорошо понимают в индустриальном парке «Великий камень». Здесь из 44 резидентов 17 представляют страны Западной Европы.
Если спорт объединяет болельщиков и участников Игр (в Минске за награды поборются более 4000 спортсменов из 50 стран), то индустриальный парк объединят и развивают инновации и технологии. Стать хотя бы на один день столицей одного из самых значимых спортивных событий Европы – к этому и готовились не один день, и приветственную речь писали не без ноток гордости.
Ли Хайсинь, генеральный директор СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:
Я чувствую эту атмосферу в воздухе, я вижу, что не только наш парк, но и вся Беларусь очень хорошо подготовилась к этому форуму. В Минске я заметил, какая работа была проделана при подготовке к Европейским играм.
Атмосферу чувствуют и болельщики. Они и на церемонии в первых рядах, и покупку билетов не откладывают на последние дни.
Я покупал на следующую субботу, художественную гимнастику посмотреть. Мне нравятся белорусские спортсменки: Екатерина Каукина, еще Алина.
Лично для меня это значит, что Беларусь сможет заявить о себе на высшем уровне в Европе. О нас узнает больше людей. Еще больше людей узнают о том, что есть такая страна, как у нас все хорошо, благополучно и красиво.
В Минске огонь вторых Европейских игр встретят уже в понедельник – 17 июня – на площади Государственного флага. Финальной точкой эстафеты станет стадион «Динамо», где в день открытия зажгут огонь самого масштабного спортивного форума. И пока еще можно успеть все это увидеть – в продаже, пусть и в небольшом количестве, но еще остаются билеты на церемонии открытия и закрытия Игр.